Eccellenza | Taglialatela | “Ieri l’Ischia penalizzata dall’arbitro”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Una società che segue uno stile non può essere scambiata per una società che resta insensibile di fronte ad errori che hanno probabilmente privato la squadra di una vittoria.Calcio merita rispetto”: lo afferma in una nota stampa Pino, ex numero uno del Napoli ed attuale presidente della società calcistica isolana che milita nellacampana. Le parole disi riferiscono al match disputatoa Barra contro l’Ercolanese e finito 1 – 1 a seguito di quelli che per molti giornalisti e tifosi gialloblu sarebbero stati clamorose sviste del direttore di gara: “I due macroscopici errori arbitrali che hanno condizionato la gara vanno sottolineati e allo stesso tempo stigmatizzati per evitare che si ripetano in futuro, a nostro danno ...