Ebvallo® tabelecleucel di Atara Biotherapeutics ha ricevuto l' approvazione da parte della Commissione europea ad essere la prima terapia per pazienti adulti e pediatrici con EBV+ PTLD

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L'unicaapprovata per ieuropei affetti da tumori rari e potenzialmente letali con una sopravvivenza mediana di pochi mesi Rappresenta laa livello mondiale di un'immunoallogenica a cellule T Pierre Fabre guiderà le attività di commercializzazione e distribuzione in Europa THOUSAND OAKS, Calif. e CASTRES, Francia, 19 dicembre 2022 /PRNewswire/, Inc. (Nasdaq: ATRA) e Pierre Fabre hanno annunciato oggi che laha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio di Ebvallo ® () come monoper il trattamento didai ...

...Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha ha raccomandato l'approvazione da parte della Commissione europea (CE) di™ (). ......Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha ha raccomandato l'approvazione da parte della Commissione europea (CE) di™ (). ...