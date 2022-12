È SEMPRE MEZZOGIORNO | ANTONELLA CLERICI TRA RICETTE DI NATALE E BUONUMORE

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 19 dicembre 2022) È arrivata la settimana più magica dell’anno eè pronta per accompagnare gli spettatori di “È!” da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre, in diretta alle 11.55 su Rai1, nella preparazione di gustosepensate dalla allegra brigata di chef del programma proprio per i giorni di festa. Lo studio Rai di via Mecenate a Milano è stato addobbato per le feste. Un grande albero dirisplende sullo sfondo, e ogni particolare è curato nel dettaglio. LEDILa simpatia di Daniele Persegani, la maestria del pasticcere Sal De Riso, la tradizione partenopea di Mauro e Mattia Improta, la maestria in cucina della puglieseRicci o del genovese Ivano Ricchebono: sono solo alcuni dei ...