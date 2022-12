È morta Daniela Giordano | Miss Italia 1966 | da tempo lottava contro la malattia

La Repubblica

a 75 anniGiordano, attrice e Miss Italia 1966 È stata l'unica Miss Italia palermitana di Giovanni Ferrari Èdopo una malattia all'età di 75 anniGiordano , attrice e Miss ...Giordano ha recitato in molti altri film, tra cui: Play Boy , Joe...cercati un posto per morire! , Il lungo giorno del massacro , Susanna e i suoi dolci vizi alla corte del re , ...e vennero ... Morta a Palermo Daniela Giordano, ex miss Italia e attrice È morta dopo una malattia all’età di 75 anni Daniela Giordano, attrice e Miss Italia nel 1966. Sono passati già un po’ di anni dal momento della sua incoronazione come “la più bella d’Italia” nel 1966 ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-4b6e3805-21b4-fd09-7799-7f0421a1c3 ...