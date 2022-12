La Gazzetta dello Sport

Da quel momento èla 'guerra', vera e propria degli italiani al mai digerito canone tv. ...Renzi infatti stabiliva che il canone Rai dovesse essere versato in quote periodiche associato'...poco dopo le 14'Ospedale San Bortolo di Vicenza l'autopsia sul corpo di Davide Rebellin, il campione vicentino travolto e ucciso il 30 novembre da un Tir tedesco sulla strada regionale 11 ... È iniziata all’ospedale San Bortolo di Vicenza l’autopsia di Rebellin La tragedia del campione vicentino il 30 novembre a Montebello Vicentino. Atteso in serata il nulla-osta della Procura di Vicenza per poter svolgere i funerali, forse giovedì, nel Duomo di Lonigo ...