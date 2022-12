Droga | Mantovano incontra reti del privato sociale accreditato e comunità terapeutiche

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - Il sottosegretariohato a Roma, presso la sede del Dipartimento per le Politiche Antidella Presidenza del Consiglio dei Ministri, alcunedele alcune. Presenti il Capo del Dipartimento Paolo Molinari e il Viceministro Maria Teresa Bellucci. “Questo incontro - afferma- è il primo di una serie, vuole aprire un canale di comunicazione, confronto, ascolto. Il dipartimento vuole riprendere la funzione di coordinamento sulle dipendenze in generale, non solo da stupefacenti, con i ministeri interessati: salute, istruzione, università, giustizia. Occorre consapevolezza di cosa sono le dipendenze, delle ...

Governo

"Questo incontro - afferma- è il primo di una serie, vuole aprire un canale di comunicazione, confronto, ascolto. Il dipartimento vuole riprendere la funzione di coordinamento sulle ...... Cecenia, Censura, Comuni, Comunicazione, Corte Penale Internazionale, Crimea, Democrazia,, Esteri, Forze Armate, Georgia, Governo, Guerra, Informazione, Lettera, Lingua, Lisbona,, ... Droga: il Sottosegretario Mantovano incontra alcune reti del privato ... Roma, 19 dic. (Adnkronos) - Il sottosegretario Mantovano ha incontrato a Roma, presso la sede del Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alcune reti del..Siamo in piena emergenza droga, eppure non se ne parla poi molto, poiché le sue vittime nella maggior parte dei casi si vedono solo a distanza, e spesso non vengono ricollegate all’uso di stupefacenti ...