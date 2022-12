Dopo il Pos | il governo vuole cambiare lo Spid Ma anche qui si entra sul terreno del Pnrr

Open

un lungo tira e molla, alla fine il governo ha fatto un passo indietro, almeno per quanto riguarda i pagamenti con il. Come emersol'incontro in Commissione Bilancio, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti , ha confermato che l'orientamento dell'esecutivo è di modificare l'emendamento in cui si ...Legge di Bilancio, cosa cambia per ilIlobbligatorio resta per tutti i pagamenti, qualsiasi sia l'importo. Il governo Meloni ha fatto un passo indietroaver tentato di eliminare le ... Pos obbligatorio, salta la norma: la marcia indietro dopo il confronto ... Tour de force per approvare la manovra mentre spunta una norma sulle intercettazioni e si arretra sul Pos. Nuova seduta della Commissione alle 14, possibile slittamento dell'approdo in Aula E' termina ...Salta la norma per il tetto minimo oltre cui sarebbe scattato l'obbligo ad accettare pagamenti tramite Pos. E nel Paese c'è confusione ...