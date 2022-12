Domenica In | Eros Ramazzotti | “Michelle Hunziker è stata il mio grande amore | non può non essere così”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Grandi emozioni e un fiume di ricordi perdurante la puntata diIn andata in onda il 18 dicembre. La padrona di casa, Mara Venier, ha accolto il cantautore con queste parole: “Sono emozionata di averti qua, non mi pare vero”. Quindi è iniziata la chiacchierata tra i due che ha toccato vari punti, dalla sua carriera, alla sua vita privata fino ad arrivare all’emozione provata nel sapere di diventare nonno. E subitoha tenuto a fare una precisazione: “Sono molto impegnato in questo periodo ma con il tour. Con le donne no, sono single“. Quindi ha spiegato: “Trovare l’non è facile, ho quello per i miei figli. Se si incontra l’anima gemella non si sa, sicuramente sono aperto sempre all’”.ha infatti due matrimoni alle spalle: il ...

