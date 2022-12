Domani pomeriggio azzurri di nuovo al lavoro a Petroio

Notizie Ravenna, Cervia, Lugo e Faenza

Previsioni meteo per, 20 dicembre Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con nubi sparse alternate a schiarite. Alnon sono previste variazioni di rilievo con tempo asciutto ...Riprenderàla preparazione del Pisa Sporting Club che dopo il successo interno con il Brescia si è concesso due giorni di riposo prima di iniziare a puntare dritto verso l'ultimo impegno dell'... Domani pomeriggio alla biblioteca Goia di Cervia, iniziativa per i ... Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ... Nel dettaglio: pioggia moderata o forte al mattino e al pomeriggio, precipitazioni a carattere di pioggia debole alla ...Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 6 ... In particolare avremo pioggia debole al mattino e al pomeriggio, cielo coperto alla sera. Durante la giornata si registrerà ...