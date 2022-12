Dolore pelvico cronico per 26% italiane ma senza diagnosi 1 caso su 3

Leggi su italiasera

(Di lunedì 19 dicembre 2022) (Adnkronos) – In Italia il 26% della popolazione femminile soffre di, una condizione invalidante che investe ogni aspetto della vita di una donna: dalla sessualità alle relazioni, al lavoro, fino all’istruzione. A peggiorare il quadro c’è la scarsa tempestività con cui questo problema viene intercettato e trattato correttamente: si stima che ben un paziente su tre non arrivi a unae quindi non inizi un percorso di cure adatto. Per colmare questa lacuna, Consulcesi ha lanciato un nuovo corso di formazione Ecm dal titolo ‘: un approccio multidisciplinare’. Tra le motivazioni delle mancate– spiega in una nota il provider di riferimento per il mondo sanitario – gioca un ruolo importante la ...