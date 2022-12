Diritti negati | operai morti e inquinamento? Le contraddizioni di Qatar 2022 non hanno insegnato nulla | l’Arabia Saudita di Bin Salman in pole per il 2030

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Che cosa ci lasciano in eredità questi Mondiali. Il titolo dell’Argentina, l’impresa straordinaria del Marocco, l’ultima volta di Messi e Ronaldo. Un’altra pagina dell’albo d’oro. Ma questo fuori dal campo non è stato un torneo come gli altri: il primo Mondiale d’inverno, il primo in un Paese arabo, un’edizione unica, nel bene e nel male, dagli stadi con l’aria condizionata alle telecamere di sicurezza accese 24 ore su 24, che Il Fatto.it ha raccontato in tutte le sue. Troppe, perché rimanesse solo una festa, come ogni manifestazione sportiva dovrebbe essere. Iumani calpestati nei cantieri e nei confronti della comunità Lgbt, i sospetti di corruzione, nemmeno tanto infondati visti i recentissimi sviluppi delgate al Parlamento europeo, tutte lemiche che...

Il Mondiale delle contraddizioni Prima ancora che iniziasse Qatar 2022 era già il Mondiale delle polemiche, delle prevaricazioni denunciate, dei. L'accusa di aver provocato una strage ...Il Mondiale 2022 si conclude con una grande finale. Il Qatar è riuscito a portare in finale Francia e Argentina, due fra le Nazionali più quotate per la vittoria finale, ma soprattutto può contare ... Diritti negati, operai morti e inquinamento Le contraddizioni di Qatar 2022 non hanno insegnato nulla:… Lo sport passa in secondo piano nella "edizione migliore di sempre", secondo il presidente della Fifa Gianni Infantino. Forte di una stima di ricavi ...