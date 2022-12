“Dior La magia di uno stile” | il libro di Alessia Lautone

(Di lunedì 19 dicembre 2022) É uscito nelle librerie il volume dedicato alla grande Maison e al suo fondatore, anni ricchi di storia,. Dal titolo “Christian. Ladi uno” è scritto dae pubblicato da Diarkos. Parigi, 12 febbraio 1947. Una sfilata, la prima di Christian. Tutti sono estasiati, il successo è decretato. La moda non sarà più la stessa. Dopo aver scardinato l’estetica vigente instillando nuovimi, viene scelto da star di Hollywood, principesse e regine per vestire i loro momenti più importanti. Un’ascesa fatta di genio e savoir-faire, la sua, ma anche di destino e superstizione, che rimanda alla giovinezza passata con la madre nei giardini di Les Rhumbs, la villa di famiglia, piena di profumi e ...

Artribune

Parfums celebra ladel Natale a Milano Ed è proprio in questo luogo che il Maestro Piero Salvatori ha regalato al pubblico presente nella piazza più famosa della lirica italiana, una ...La MaisonParfums ha provveduto anche a illuminare quasi 2 km di vie, dal centro alla periferia, a sostegno del commercio e delle attività natalizie della città. Ma Lladel Natale ha ... La collaborazione tra Pietro Ruffo e Dior Un concerto gratuito per i milanesi ai piedi dello “chandelier dei sogni” in piazza della Scala e un party esclusivo ...A realizzarli è Pietro Ruffo, che presenta packaging con motivi astrali e floreali per i prodotti più iconici del brand ...