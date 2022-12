Digitale terrestre | da martedì 20 dicembre si cambia | cosa succede con il nuovo digitale

HDblog

Martedì, 20 dicembre 2022, si apre una nuova fase del passaggio al nuovo. Infatti, da mercoledì 21 dicembre, i canali di tutte le emittenti televisive nazionali e locali saranno visibili soltanto se si è in possesso di tv o decoder in grado di ...Il 20 dicembre si apre una nuova fase del passaggio al nuovo: i canali di tutte le emittenti televisive nazionali e locali saranno visibili soltanto se si è in possesso di tv o decoder in grado di supportare l'alta ... Digitale terrestre, MPEG-2 addio: cosa cambia dal 21 dicembre per gli utenti Domani, 20 dicembre 2022, si apre una nuova fase del passaggio al nuovo digitale terrestre. Infatti, da mercoledì 21 dicembre, i canali di tutte le emittenti televisive nazionali e locali saranno ...Il bonus decoder tv ancora ma solo per chi ha almeno 70 anni e un reddito annuo non superiore ai 20mila euro oltre naturalmente all'abbonamento alla Rai. Si restringe insomma di parecchio ...