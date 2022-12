Digitale terrestre | da domani martedì 20 dicembre si cambia

(Di lunedì 19 dicembre 2022) (Adnkronos) –, 202022, si apre una nuova fase del passaggio al nuovo. Infatti, da mercoledì 21, i canali di tutte le emittenti televisive nazionali e locali saranno visibili soltanto se si è in possesso di tv o decoder in grado di supportare l’alta definizione (HD). Per visualizzare correttamente i programmi potrebbe essere necessario effettuare la risintonizzazione dei propri apparati; qualora, anche dopo aver effettuato la risintonizzazione, persistessero problemi di ricezione o i canali non fossero per nulla visibili, sarà necessario sostituire la propria tv o il proprio decoder con un apparato compatibile con l’HD. Questa transizione, in inglese ‘switch off’, consentirà agli utenti di usufruire quindi di canali in HD e di nuovi servizi, ma solo ...

HDblog

... prodotta più energia di quanta ne è servita per avviarla Il 16 dicembre c è sciopero generale in Italia: le città e i settori coinvolti " A dicembre scatta la prima fase del nuovo:...... prodotta più energia di quanta ne è servita per avviarla Il 16 dicembre c è sciopero generale in Italia: le città e i settori coinvolti " A dicembre scatta la prima fase del nuovo:... Digitale terrestre, MPEG-2 addio: cosa cambia dal 21 dicembre per gli utenti Tutti i canali televisivi saranno ricevibili solo con dispositivi compatibili con i canali HD. Cosa fare per vedere la corretta programmazione Rai regione per regione ...Il bonus decoder tv ancora ma solo per chi ha almeno 70 anni e un reddito annuo non superiore ai 20mila euro oltre naturalmente all'abbonamento alla Rai. Si restringe insomma di parecchio ...