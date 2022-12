Di Meglio Gilda | “Cambiano i Governi ma stipendi dignitosi ai docenti non si vedono Reclutamento? Neanche i professori universitari hanno un percorso così complicato” VIDEO INTERVISTA

Il Sole 24 ORE

... oltre 9mila le persone collegate da tutta Italia tra personale docente e Ata per ascoltare gli interventi di Rino Di, coordinatore nazionale della Federazione- Unams, e del professor ...Bocciato. L' algoritmo che doveva gestire alle Gps non passa nemmeno le verifiche di chi, come Wired , ha letto le carte ufficiali a ... "Che farne, quindi Lasarebbe per tornare alle ... Scuola, Federazione Gilda-Unams: «Un pericolo l’autonomia differenziata» Il coordinatore nazionale Rino Di Meglio ha spiegato motivazioni e condizioni che hanno portato alla firma del contratto ...“Un attentato alla scuola pubblica statale voluta dai nostri padri costituenti”. Così Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli insegnanti, commenta il progetto di Autonomia differenzia ...