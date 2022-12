Di chi è la colpa per le nostre “nuove dipendenze”? Il caso Fortnite

Leggi su formiche

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Giorni difficili per Epic Games. È di oggi la notizia che la società, creatrice del gioco, ha patteggiato una multa da 520 milioni di dollari per le accuse di violazione della privacy dei minori online e l’adozione di comportamenti che ostacolavano il diritto di recesso. Si tratta di una notizia che segue un’altra vicenda, emersa invece qualche settimana fa, che ha visto tre genitori ottenere il via libera da un giudice per poter formare una class action contro la società e, nel dettaglio, contro, in questoperché, a dire dell’accusa, il gioco sviluppa “dipendenza”. Se il patteggiamento riguarda dinamiche legate alla privacy dei minori, e “dark-pattern” vale a dire pratiche (invero abbastanza comuni) che rendono facile avviare degli acquisti e difficilissimo recedervi, la class action si inscrive invece ...