Di Canio | “Messi il migliore? Per me no | Mbappé fuoriclasse assoluto”

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Paolo Di, ex calciatore della Lazio ed attualmente opinionista a Sky Sport, ha detto la sua in merito ad Argentina-Francia, finale dei Mondiali 2022 in Qatar vinta ai calci di rigore dalla squadra di Scaloni. Questo il suo pensiero: “ildella storia? Posso capire che sia una bella storia. Tanti tifavano per la bella storia diche doveva finire con questa vittoria proprio per avvicinarsi a Maradona. Però dal mio punto di vista no.è uned è quello che farà la differenza negli anni. Oggi, in una Francia disastrosa, anche lui non l’aveva presa per 70 minuti, poi tira quel rigore pesantissimo e fa quel gol che, vabbè, è da. Per me è ilal ...