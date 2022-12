Depp - Heard | Amber pagherà all' ex marito Johnny un milione di dollari

Agenzia ANSA

Leggi Anche Johnnye Amber, ora il processo diventa un film Pochi giorni dopo il verdetto, uno degli avvocati diaveva dichiarato che la star era pronto a rinunciare alla somma se ...Ambercontro Johnny, l'attrice patteggia: 'Condizioni accettabili, nessuna ammissione' Antinelli attacca Ferrari Il nuovo sfogo: 'Calunniato e insultato in Rai, mi fai pena. La competenza ... Amber Heard pagherà a Johnny Depp un milione di dollari Fine di una delle saghe giudiziarie matrimoniali più spettacolarizzate degli ultimi decenni. In base all'accordo raggiunto tra Amber Heard e Johnny Depp, l'attrice di "Aquaman" risarcirà l'ex marito ...In base all'accordo raggiunto tra Amber Heard e Johnny Depp l'attrice di 'Aquaman' risarcirà l'ex marito per un milione di dollari che lui donerà in beneficenza.