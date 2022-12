Demografia ed eutanasia | islam e cristianesimo | viaggio nei vicoli ciechi della società

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L’ultimo numerorivista Front Populaire contiene un lungo dialogo fra Michel Onfray e Michel Houellebecq. Ne riproduciamo alcuni estratti. Michel Onfray. “Guardo ovunque e non vedo altro che oscurità”. E’ con questa citazione di Blaise Pascal, caro Michel, che inizi il tuo testo politico più recente, pubblicato l’anno scorso, in cui commenti la famosa “lettera dei generali”. Vedo in questa frase la quintessenza del tuo pensiero. E inizierò col chiederti del crolloFrancia, che per te è ovvio.Michel Houellebecq. Ovvio, sì, ma non solo per me. Questo è ciò che mi stupisce. Tutti in Francia avvertono il declino, a un livello di consapevolezza eccezionalmente alto rispetto ad altri paesi europei. Nel testo a cui ti riferisci parlo molto di. Tuttavia, demograficamente, il nostro paese non è quello che sta ...