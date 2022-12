“Daniele mi è sempre piaciuto” | Oriana vuota il sacco al GF Vip | ecco cosa ha confessato alla Murgia

Fanpage.it

... che si sonofatti la guerra. A parlare nel servizio mandato in onda è stato il figlio ... intervistato dalla padrona di casa Eleonora, ha ripercorso le ultime ore di vita dell'attore. ......Luxury fashion (no vocals) - TimTaj Lei dice che se io stavo lì con questoDal Moro avrei ...lei litigava con una terza persona io non ho mai potuto prendere le sue parti perché aveva... GF Vip, Oriana: Daniele Dal Moro mi è sempre piaciuto, se si ... Poi lui (Daniele ndr) mi ha chiuso perché non voleva conoscessi un ... Anche quando stavo con Antonino ci ho provato sempre, ma non so se si vedeva fuori, a parlare con lui. Ma non voleva. Adesso sì, ...Oriana Marzoli è la bomba sexy di questa edizione del Grande Fratello Vip 7 . L'influencer venezuelana ha avuto una relazione con ...