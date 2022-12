Daniele e Oriana vicini | lei confessa | “Mi piace | pronta a lasciarmi andare”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Da quando Antonino Spinalbese eMarzoli hanno chiuso,Dal Moro a piccoli passi si è riavvicinato alla spagnola. I due si sono chiariti e adesso parlano, giocano e si fanno gli scherzi (qualche giorno fa lui le ha sporcato tutta la faccia e poi l’ha aiutata a lavarsi in bagno). I telespettatori del GF Vip che commentano su Twitter se n’erano già accorti e oggiha confermato di essere interessata al coinquilino veneto. Durante un momento di confidenza con Nicole Murgia, la Marzoli ha rivelato di esserea lasciarsicon. La gieffina di origini venezuelane ha ancheto di aver ‘scelto’ Antonino Spinalbese perché messa sotto pressione e soprattutto visto che Dal Moro aveva chiuso con lei perché non voleva essere associato ad ...

Grande Fratello

BOLOGNA - "mi è sempre piaciuto, se si avvicinasse un po' di più a me mi lascerei andare". Rivelazione choc diMarzoli, la bella concorrente venezuelana del Grande Fratello Vip, che poco fa ...Ecco cosa è emerso invece dal sondaggio sul preferito indetto da Grande Fratello Forum : qui a dominare è invece Nikita con oltre il 15% delle preferenze, seguita daDal Moro. Appena ... Oriana Marzoli su Daniele dal Moro: "Mi è sempre piaciuto" - Grande ... BOLOGNA – “Daniele mi è sempre piaciuto, se si avvicinasse un po’ di più a me mi lascerei andare”. Rivelazione choc di Oriana Marzoli, la bella concorrente venezuelana del Grande Fratello Vip, che ...Copyright © 1999-2022 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...