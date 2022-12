Dalle bollette alle pensioni | tutte le novità della manovra

(Di lunedì 19 dicembre 2022) AGI - Dal taglio del cuneo fiscale, dalla rinegoziazione dei mutui ipotecari (con la possibilità di passare tal tasso variabile al fisso), al congedo parentale,assunzioni nella Pubblica amministrazione ai fondi per il dissesto idrogeologico, allo stop sulle norme sul Pos. Ecco come cambierà la legge di Bilancio, ancora in discussione in Parlamento, con le modifiche presentate in questi giorni dal governo e ora all'esamecommissione BilancioCamera. Cuneo fiscale: rideterminazione sino a 25.000 euro, anziché 20.000 euro, dell'importoretribuzione per il riconoscimento dell'ulteriore punto percentuale sull'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1 gennaio al 31 ...

SOStariffe.it

...possono rivalere sui cittadini residenti perché già in difficoltà per la crisi e il caro' -...dell'entroterra che ogni anno sostengono ingenti spese per far fronte ai disagi provocati...Sempre dall'indagine Confcommercio, emerge che nonostante il caro -e l'inflazione ...dune verso l'orizzonte Riccione: oltre 25mila euro per nuovi giochi nei parchi e piante lungo le ... Bollette luce e gas: cosa cambierà da gennaio 2023, nuovi aumenti ... “Acquistate prodotti del vostro territorio, favorite in primis il consumo made in Teramo #COMPRALOCALE". "Il nostro messaggio - dichiarano Antonio Di Francesco e Marco Simoni (Responsabili Lega Giovan ...Dagli esperti di SOStariffe.it un’analisi dell'andamento della crisi energetica a dicembre 2022 e un focus sulle migliori offerte luce e gas del Mercato Libero da attivare per mitigare l'impatto di nu ...