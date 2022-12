Dalla Russia al Qatar | dalla padella alla brace sempre a gas

Leggi su panorama

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Mentre lo scandalo denominatogate è ben lungi dall’essere chiarito, visto che non si conosce ancora il numero esatto degli europarlamentari corrotti dal governo di Doha, aumentano le possibilità che si complichino e non di poco i rapporti con l’Emirato nel quale ieri sono terminati i mondiali di calcio. A proposito dell’inchiesta avviata a Bruxelles la stampa europea non manca di additare l’Italia, e i suoi politici, come dediti al malaffare. Fermo restando che in questa vicenda alcuni esponenti politici (e non) sono finiti al centro dell’inchiesta è bene ricordare che ilcosì come lae la Cina da decenni mantengono rapporti nonlimpidi con i politici di tutta Europa tanto che l’ambasciata dela Parigi era considerata una sorta di bancomat per l’intera classe politica ...