Da Di Rupo alla destra di governo in Europa. Nel nome di Tatarella

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Le prossime elezioni europee del 2024 rappresentano per Giorgia Meloni e laitaliana il vero traguardo di un percorso lungo e difficile che portadefinitiva legittimazione internazionale. “Da Fiuggi al bipolarismo europeo” era il lungimirante e profetico titolo di un convegno promosso nel 2002 dFondazioneper ricordare la figura di Pinuccio che, nel 1994, portò, per la prima volta, laaldell’Italia. Nel 2024, per uno strano gioco del destino, saranno trascorsi esattamente trent’anni da quando Pinuccio, nonostante la vittoria democratica alle politiche del centro, fu costretto a subire, proprio in, una grave umiliazione. Il ministro belga Elio Di, ...