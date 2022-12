Crollo nascite in Italia | nuovo record negativo per il nostro Paese

Teleborsa

Ildelletra fine 2020 e inizio 2021 è infatti riferibile ai mancati concepimenti della prima ondata pandemica. La forte contrazione dei primi figli rispetto al 2008 interessa tutte le ...La denatalità è proseguita nel 2022 : secondo i dati provvisori di gennaio - settembre lesono circa 6 mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2021. Il numero medio di figli per donna , ... Istat conferma crollo nascite: quest'anno già 6mila in meno I dati Istat. Nel 2021 i nati scendono a 400.249, facendo registrare un calo dell’1,1% sull’anno precedente (-4.643 nati). Il numero medio di figli per donna, per il complesso delle residenti, risale ...di Chiara FabriziUmbria maglia nera in Italia sia per la contrazione delle nascite complessive che per quelle dei primogeniti. A dirlo è l'Istat che ha messo in ordine i dati del 2021 per tornare a me ...