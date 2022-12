Crocerossa di Palmanova | “un Natale di emozioni”

Leggi su udine20

(Di lunedì 19 dicembre 2022) “Undi” ha raccolto oltre 100 pacchi dono da destinare a bambini, adolescenti o adulti in difficoltà economica. I regali sono stati consegnati alladiche si occuperà della distribuzione a coloro che soffrono situazioni di disagio. Sono stati raccolti passatempo, indumenti caldi come guanti o sciarpe, prodotti di bellezza, cose golose o semplicemente pensieri gentili come biglietti d’auguri o decorazioni fatte a mano. Su ogni pacco è stata indicata la fascia d’età del destinatario: adolescenti dai 12 anni in su, bambini dai 3 ai 12 anni e bebè sotto i 3 anni, ma anche adulti (20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60+ anni), specificando anche se è destinato a maschi o femmine, in modo da consegnare ad ognuno un regalo utile e gradito. I doni sono stati raccolti, grazie ...