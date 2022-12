Globalist.it

Andrea, senatore del Pd, ospite a Radio Capital ha parlato degli investimenti previsti dal governo Meloni per il Fondo Sanità. "miliardi in più per la sanità non sono nulla. La sanità ha subito ...La storia di oggi vede icolleghi - rivali, Elly Schlein e Stefano Bonaccini, già presidente e ... Intanto Schlein incassa l'appoggio del virologo e neosenatore dem Andrea('credo nei suoi ... Crisanti (Pd): “Due miliardi alla Sanità Sono pochi, il deficit di investimenti è pazzesco” “Due miliardi in più per la sanità non sono nulla. La sanità ha subito tagli da 8/9 miliardi all'anno dal 2008. Quindi ha un deficit di investimenti strutturali che è pazzesco. A questo si aggiunge l' ...Scontro di fuoco a "L'aria che tira" su La7 tra il virologo e senatore del Pd Andrea Crisanti e il condirettore di Libero Pietro Senaldi ...