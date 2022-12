Covid Toscana | i dati del 19 dicembre | calano i ricoveri - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Come sempre il lunedì risultano pochi nuovi positivi a causa degli scarsi tamponi effettuati nella giornata di ...Sono 328 i nuovi casi di- 19 registrati oggi, 19 dicembre 2022, in: 96 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 232 con test rapido. Al momento risultano pertanto 73.030 positivi, - 0,8% ... Covid Toscana, i dati del 19 dicembre: calano i ricoveri Firenze: Sono 328 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 96 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 232 con test rapido. Il numero dei contagiat ...In Toscana, nella settimana tra il 9 e il 15 dicembre si registra un miglioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti (274,8) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi del 26,9% rispetto alla set ...