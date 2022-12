Covid | test rapido prima di cenone Natale | cosa dicono Bassetti | Crisanti | Gismondo

Adnkronos

"A chi mi chiede se farei un tampone perprima di incontrare per il cenone di Natale delle ... Sull'opportunità di fare unpre - cenone "io penso la stessa cosa (di Burioni, ndr) - dice ...Tuttavia dall'abolizione delle restrizioni, l'epidemia di- 19 e' esplosa in Cina. Ma la sua portata e' "impossibile" da determinare, per ammissione delle autorita', dal momento che idi ... Covid, test rapido prima di cenone Natale: cosa dicono Bassetti, Ciccozzi, Crisanti E' morto un uomo, in Toscana, per covid. Aveva 74 anni e risiedeva nella provincia di Massa Carrara. Sono 328 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 96 sono stat ...Sono 328 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 96 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 232 con test rapido. Il numero dei contagiati ...