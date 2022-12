Covid | le news di oggi Iss | mortalità 5 | 5 volte maggiore tra non vaccinati over60

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Nella popolazione di età 60-79 anni, per i nonil tasso dirisulta quattropiù alto rispetto aicon booster e cinquee mezzo rispetto aicon quarta dose da meno di 120 giorni. Lo rileva l'Istituto Superiore di Sanità. In Italia cala l'incidenza dei casie l'indice di trasmissibilità ritorna sotto la soglia epidemica, alto il numero dei decessi. Numeri alti anche per l'influenza

