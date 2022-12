Covid | Gimbe | - 21% casi ma salgono decessi | 103 al giorno

(Di lunedì 19 dicembre 2022) In una settimana scendono i contagi di- 19 in Italia ( - 21,1%) ma sono in aumento i(+4,8%): oltre cento al. Risultano invece stabili i ricoveri (+2,4%) e si registra un lieve ...

Agenzia ANSA

...del Natale con quasi il 72% di fragili e over - 60 scoperti perchè non hanno effettuato la quarta dose di vaccino anti -. Lo evidenzia il monitoraggio indipendente della Fondazione...Cavaleri dell'Agenzia europea del farmaco: 'Dovremo muoverci prudentemente verso una nuova normalità, utilizzando al meglio gli strumenti che possono proteggerci, a partire dai vaccini' anti -Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 9-15 dicembre 2022, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (174.630 vs 221.324) (figura 1) e un aumento dei ...In una settimana scendono i contagi di Covid-19 in Italia (-21,1%) ma sono in aumento i decessi (+4,8%): oltre cento al giorno. Risultano invece stabili i ricoveri (+2,4%) e si registra un lieve calo ...