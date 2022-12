Covid e influenza | news Gimbe | -21% casi ma salgono decessi | 103 al giorno LIVE

Il Sole 24 ORE

L'galoppa verso il Natale, già 5 milioni di italiani colpiti dall'australiana. Il ... utilizzando al meglio gli strumenti che possono proteggerci, a partire dai vaccini' anti -Mai vista un'così: rischio Natale a letto. "Tempesta perfetta colIl Covid non è più una pandemia e non è nemmeno un'endemia. Almeno secondo il professor Giorgio Palù, virologo e presidente di Aifa. "È un virus che in questa… Leggi ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...