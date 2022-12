Cospito | confermato il 41 bis Gli anarchici si erano portati avanti | devastazioni a Roma e Cagliari

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il tribunale di Sorveglianza diha respinto il reclamo presentato dalla difesa dell’anarchico Alfredosul provvedimento di applicazione del regime detentivo 41 bis per i prossimi quattro anni, che dunque è. A renderlo noto è stato l’avvocato Flavio Rossi Albertini.è detenuto dal 5 maggio nel penitenziario di Bancali a Sassari in regime di carcere duro. L’accusa ae la precedente condanna Sull’anarchico, ritenuto ideologo della Fai, la Federazione anarchica internazionale, pendono l’accusa di strage politica, per due bombe fatte esplodere nei pressi della caserma dei carabinieri di Fossano, in Piemonte, e la richiesta di ergastolo avanzata dai pm di Torino, dove si svolge l’appello del processo nel quale è imputata anche la compagna Anna Beniamino. Per ...

