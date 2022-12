Coop Lombardia al fianco di PizzAut per la nuova apertura a Monza

Prima la Martesana

"Per le tempistiche - ha dichiarato ieri mattina l'assessore all'agricoltura di Regione... Agri -, Terre e Sapori di Gargnano, Latteria Turnaria di Tignale) il coordinamento scientifico ...conferma il suo sostegno a PizzAut e, dopo aver contribuito all'apertura della prima pizzeria a Cassina de Pecchi, dona 60mila euro che serviranno a sostenere la seconda pizzeria di ... Coop Lombardia: un assegno da 60mila euro ai ragazzi di PizzAut Vale 560 milioni di euro di finanziamento l'accordo che Coop Alleanza 3.0, ha concluso con diversi istituti di credito italiani in diverse linee e con scadenze a lungo termine. (ANSA) ...La cooperativa ha incontrato Nico Acampora e i suoi ragazzi per lasciare un assegno che contribuirà all'apertura di un secondo ristorante a Monza ...