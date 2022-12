Convocati Italia per lo stage | out in cinque Mancini chiama Ambrosino e Bamba

(Di lunedì 19 dicembre 2022)per lo: incostretti a rinunciare allata del ct, cheBrutte notizie per bengiocatori, che dovrano rinunciare alla convocazione in Nazionale per loprevisto da domani a giovedì. Si tratta dei giovani Mirko Antonucci (Cittadella), Samuel Giovane (Ascoli), Alessandro Cortinovis (Verona), Alessandro Di Pardo (Cagliari) e Michael Folorunsho (Bari), tutti infortunati. Il ct Robertoè stato così costretto a correre ai ripari,ndo al loro posto Giuseppe, giocatore del Como in prestito dal Napoli, e Ibrahima Kader Ariel, ...

