Condannati i genitori che hanno reagito violentemente al coming out del figlio

Vanity Fair Italia

È la storia che vede protagonista un 15enne di Milano e i suoiegiziani,dal Tribunale per lesioni personali (il padre) e per omissione di soccorso e concorso omissivo nelle ...per le loro reazioni violente al coming out del figlio omosessuale : la madre e il padre ... Aveva cercato un espediente per confessare aiil suo orientamento sessuale: aveva creato ... Milano, condannati i genitori che hanno reagito con violenza al coming out del figlio Perseguitato dai bulli a scuola, sperava di ottenere appoggio in famiglia, invece ha ricevuto botte e insulti. È la ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...