Comune di Pordenone | Concorso per 8 Amministrativi Contabili

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 8 Figure Professionali come Istruttore Amministrativo Contabile, trattasi di Personale inquadrato in categoria C. Per queste Posizioni é previsto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Si rende noto inoltre che di questi 8 Posti 2 sono riservati a favore di soggetti disabili, mentre altri 2 Posti sono riservati ai Volontari delle Forze Armate. Bando diE' indetto unpubblico, per esami, per la copertura di otto posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo contabile (categoria C - posizione economica C1), di cui due posti riservati a favore dei soggetti disabili di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e due posti riservati ai volontari delle ...