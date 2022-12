Competenze tecniche e professionali nell’ambito digitale | cresce la richiesta dal mondo del lavoro I dati forniti dal Ministero

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Per quanto riguarda il mercato delitaliano, nel 2022 sono stati siglati, in tutto, quasi due milioni e mezzo di contratti (2.495.050). Il 4,5% circa ha riguardato persone con un diploma di liceo, il 55% con un diploma di istituto tecnico, il 40,5% con una qualifica o un diploma professionale. L'articolo .

... la creazione di nuovi posti di lavoro stabili, oltre che l'innalzamento delleSTEM delle persone. In particolare, il 65% delle risorse messe a disposizione dalla BEI, pari a 227,...In definitiva, c'è una grande richiesta di figure con: alcune provenienti da un istituto professionale (per esempio, manutentori termoidraulici), altre da un istituto tecnico (... Lavoro dopo il diploma, molto richieste figure con competenze tecniche e professioni nell’ambito digitale e informatico: i dati Per quanto a prima vista possa apparire paradossale, man mano che le tecnologie diventano sempre più centrali nella vita delle aziende, tanto più diventa decisivo il ruolo delle persone che su quelle ...Occorre creare le condizioni per far crescere le imprese attraverso una politica industriale, allenando e sviluppando il talento dei manager ...