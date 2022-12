Commossa fino alle lacrime Meloni | la reazione inaspettata

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Giorgia, abbraccia la Presidente della Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, al termine della cerimonia dell'accensione delle luci dell'Hannukah al Museo ebraico di Roma. Per"l'identità non è escludente e gli ebrei più di altri rappresentano l'identità. Il popolo ebraico preserva la sua identità. Senza fede non siamo altro che numeri. Le tenebre del mondo non possono spegnere le luci dell'Hannukah, una festa la cui storia va divulgata".sottolinea con forza: "Le leggi razziali furono una ignominia". Dureghello ringrazia il Governo italiano per avere votato all'Onu la risoluzione a favore di Israele. "In passato ci si asteneva per non rompere" la linea europea. Questo Governo ha preferito fare "la scelta giusta". ...