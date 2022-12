Come sarà il 2023? La tremenda profezia di Nostradamus

Leggi su tvzap

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Ladiper ilnon dà buone speranze. Da quando ha avuto inizio la pandemia, nel 2020, sembra che il mondo vada a rotoli. Questa tendenza è confermata daanche per il prossimo anno. Cosa ci attende quindi? Nulla di rassicurante, insomma. Secondo le sue previsioni, quello che verrà nonun anno facile per nessuno. Chi sperava in un miglioramento per il, però, dovrà ricredersi., lailscrisse un libro di profezie nel XVI secolo, che molti vedonouna guida sugli eventi dell’umanità. Secondo i seguaci, l’astrologo francese avrebbe previsto ...