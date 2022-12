Come LOL è diventato il nuovo cinepanettone

(Di lunedì 19 dicembre 2022) «Sono contento di avere partecipato a uno spettacolo perfetto per il Natale. LOL Xmas Special è un condensato di gag dal ritmo esplosivo», dichiara Lillo in occasione della presentazione del programma in un locale storico della vecchia periferia di Milano, lo Spirit de Milan, senza nascondere un entusiasmo ampiamente condiviso dagli altri partecipanti deldy show in streaming su Prime Video a partire dal 19 dicembre. «Non ho ancora avuto l’occasione di vedere il montaggio finale, ma è stata un’esperienza davvero speciale. Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud e Mago Forrest sono stati strepitosi. Dovrei aggiungere un ‘purtroppo’, visto che l’unica regola di questo show è non ridere, ma io amo troppo la comicità». Il mattatore della prima serie di LOL, il format che ha in pochissimo tempo conquistato l’attenzione del grande pubblico lanciando ...

WIRED Italia

A che ora esceXmas Specialannunciato sui social in occasione del primo appuntamento con il Calendario dell'Avvento diXmas Special , lo speciale natalizio di: Chi ride è fuori ...Non stai lì per dimostrare quanto sei bravo a fare il comico o quanto sei genialeumorista ma ... "" ha spiegato " è uno dei programmi più 'family' della storia. Ci sono fan di 2 e di 89 anni. ... Riot Games: da League of Legends ad Arcane, come si è evoluta la compagnia Torna in edizione natalizia il comedy show più popolare dell’ultimo biennio con un cast esperto, vario e pieno di spontanea energia comica ...Lol Xmas Special 2022: cast concorrenti, quante puntate, a che ora esce in streaming su Prime. Lol Natale 2022 cast ...