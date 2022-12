Ciriaco De Mita e quel tressette in aeroplano | il racconto di Vittorio Feltri

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Pubblichiamo un articolo del 1987 diche racconta la campagna elettorale di DeQuesta campagna elettorale è come certe signore: vista da dietro è meglio. Niente di speciale, ma neanche da buttare. Prendi De, in tv appare come imbalsamato; dal vero sembra vivo. So che è straordinario e non ci crederete: ho sorpresoridere. È accaduto sull'aereo che Calisto Tanzi (Parmalat) gli ha messo a disposizione – per amicizia personale e identica fede politica – in queste settimane di migrazioni propagandistiche. A bordo siamo in cinque, rientriamo a Roma dopo i comizi di Milano e Pavia. Il principe democristiano siede di fronte a Elveno Pastorelli,lo della Protezione civile. Si conoscono e frequentano da 44 anni, erano compagni di banco al liceo. Non ...

Nusco . Via Luigi De Mita, Statista. Si terrà lunedì 19 dicembre 2022 alle ore 17 a Nusco la cerimonia di intitolazione della strada principale del comune irpino, all' ex presidente del Consiglio e segretario ...