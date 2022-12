(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il nuovo anno è ormai alle porte e tra poche settimane inizierà ufficialmente la nuova stagione di. Gli appassionati del pedale sperano di gustarsi un’annata agonistica di assoluto spessore tecnico. Ne vedremobelle tra le Classiche di primavera, il Giro d’Italia, ilde France, le Olimpiadi, la Vuelta di Spagna e i Mondiali, giusto per citare gli eventi più importanti che ci attendono nei prossimi dodici mesi. In questo periodo invernale i ciclisti si allenano per farsi trovare pronti quando si tornerà in gruppo, queste settimane sono quelle del primo carico e dei ritiri. Proprio in questo frangente si presentano le nuove, ci sono dei trasferimenti e si testano anche nuovee materiali. Le varie formazioninon sono ...

MARCHE TELAI WORLD TOUR2023 AG2R Citroen (Francia): BMC (confermata) Alpecin - Deceuninck (Paesi Bassi): CanyonIl marchio tedesco raddoppierà quindi la sua presenza tra le grandi squadre del, ... Ecco gli abbinamenti tra squadre World Tour e relatividi biciclette per il 2023 AG2R Citroën - ... Ciclismo, i fornitori di biciclette e di maglie per il 2023: tutti i marchi delle squadre World Tour. Tante aziende italiane! Nella massima serie del ciclismo professionistico si raddoppia la presenza di Canyon, grazie all'arrivo del Team Alpecin ...Siamo nel pieno del lungo periodo invernale durante il quale i ciclisti si allenano per farsi trovare pronti in vista dell’inizio della prossima stagione. Il gruppo aspetta di tornare in strada per un ...