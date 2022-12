Ci ha regalato gioie e trionfi | Che fine ha fatto Alberto Tomba? Ecco cosa fa oggi

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Campione di sci,ha portato all’Italia due ori olimpici e due mondiali. Dopo l’agonismo,faNon c’è persona, in Italia, che non conosca il nome di. Sia che si seguano gli sport invernali o meno, la sua fama ha raggiunto tutti:, infatti, è il quarto sciatore al mondo per numero di successi.(www.periodicoitaliano.it)Nella sua carriera, infatti, si contano ben cinquanta vittorie complessive in Coppa del Mondo, otto Coppe di specialità, la Coppa assoluta nel 1995 e due ori olimpici in slalom gigante, a Calgary nel 1988 e ad Albertville nel 1992. A Calgary 1988 vinse poi l’oro olimpico anche in slalom speciale e ai ...