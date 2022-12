“Ci abbiamo provato” Alex Belli e Delia Duran | doloroso annuncio a sorpresa della coppia

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Dentro la casa del GF vip avevano fatto discutere: nessuno comeavevano saputo agitare le acque. Un rapporto aperto il loro, così lo aveva definitanel corso di una vecchia intervista e che aveva sollevato un polverone con le parole dell’ex moglie di lui Katarina Raniakova che non aveva usato mezzi termini dopo l’eliminazione del reality. “Lui non si comporta nemmeno come un marito. Non ha mai sofferto probabilmente visto che ama se stesso”. “Iol’ho vista molto sofferente e spero che ci ragioni su per concludere il prima possibile. Secondo me non sarebbe uscito anche se ho visto che ha nascosto una lettera in giro nella Casa ma l’ha fatto pure con me”. Tra loro due, quasi un anno dopo da quel momento, le cose sembrano andare alla grande. ...