Chiara Ferragni | sull' attacco degli haters interviene anche Selvaggia Lucarelli | Questo è vittimismo a orologeria

Che si mette a canticchiare , vavavacciniamoci, azzurro, il mio vaccino è troppo azzurro, cose mortificanti, specie a 60 anni, ma, come dimostra, la via più diretta per la politica è ..."Altro che libertà di pensiero, secondo me fate schifo" , la tocca pianoin risposta alla valanga di critiche per le sue foto in intimo. L'influencer da 28 milioni di follower si è mostrata in intimo per sponsorizzare la bianchieria di cui è testimonial. Le ...Un suo post le aveva attirato un uragano di critiche, ma Chiara Ferragni non ci sta: "A 19 anni ci sono stata male io, ora succederà a moltissime altre ragazze leggendo commenti del genere" ...L'influencer Chiara Ferragni è stata attaccata dagli haters dopo la sua ultima campagna pubblicitaria. Ma sulla questione ha avuto da ridire Selvaggia Lucarelli, affermando che si trattasse di una str ...