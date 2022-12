Chiara Ferragni contro gli haters | ' Niente successo se avessi ascoltato chi mi insultava'

on fire. 'Posso essere sincera Raramente sono veramente infastidita dai commenti degli hater. Li trovo assurdi, cattivi, misogini e tutto il resto...' scrive l'imprenditrice digitale ...... può essere perfetto per far sembrare i capelli più lunghi e sfoggiare un look particolarmente elegante; Semi raccolto con ciocche frontali : sfoggiato dalla meravigliosa, questo look ...Ancora uno sfogo sui social da parte dell'imprenditrice, ma non tutti sono disposti a crederle: cosa sta succedendo in queste ore ...Chiara Ferragni sembra voler lanciare un nuovo trend: pubblicare foto in lingerie per provocare gli haters. Chiara Ferragni ha deciso di osare per l’ennesima volta, trasformando la sua battaglia contr ...