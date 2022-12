Che boom per Argentina-Francia | la finale delle magie regala un sogno a Rai 1 Si vola oltre il 70% di share

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Probabilmente tra qualche annetto, ricordando ladi Mondiali in Qatar, penserete al posto in cui eravate per seguire quella che resterà unapiù belle partite della storia del calcio. E non poteva chere ascolti da record, ascolti pazzeschi, unacome quella chehannoto al pubblico di tutto il mondo. Non solo ai tifosi. Un match che sembrava essere morto e sepolto, dopo i due gol dell’, con unaspenta, quasi desiderosa di arrivare al 90esimo e salutare tutti. E invece è bastato il guizzo di Mbappe, il grandissimo campione francese, che ha risposto in modo eccellente a Leo Messi. Due numeri 1, forse i calciatori al momento più forti su piazza. La partita si è ...