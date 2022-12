Cerveteri | dal Comune 40mila euro per le famiglie contro il caro-bollette

(Di lunedì 19 dicembre 2022)– La Giunta comunale diha deliberato lo stanziamento dia sostegno delleper il pagamento delle utenze domestiche. La cifra, è frutto di una scelta dell’Amministrazione , che con una precisa volontà politica per questo Natale ha destinato delle risorse a sostegno delle fasce più deboli della cittadinanza . “Dopo la crisi pandemica, la nostra società è stata investita da una nuova crisi, ovvero quella dell’energia – ha dichiarato Elena Gubetti, Sindaco di– l’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina ha fatto lievitare i costi delledi luce e gas, mettendo in seria difficoltàe imprese. Per questo, ci sembrava giusto investire delle risorse a sostegno proprio di questa fascia di ...

Il Faro online

