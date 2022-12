Centrodestra | 55 giorni per conquistare il #Lazio #Meloni pensa a #Rocca

Leggi su iltempo

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Ilannuncerà oggi il nome del candidato alla presidenza della Regione Lazio. Con ogni probabilità sarà Francesco Rocca, il presidente della Croce rossa sul quale già daci sarebbe un'intesa di massima tra i partiti della coalizione e che avrà a disposizione otto settimane per convincere i cittadini del Lazio, in una campagna elettorale di 55, i primi venti in piene festività natalizie. Un caso senza precedenti. L'indicazione del nome spetta a Fratelli d'Italia, partito di maggioranza relativa nel Paese e in Parlamento, che, forte del 26% alle elezioni politiche del 25 settembre scorso (il 32% nel Lazio), esprime il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ormai riconosciuta leader della coalizione anche da Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Proprio Meloni, chiudendo sabato in piazza del Popolo la festa per ...